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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 20 франга ари 1938 года R "Царствование". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 20 франга ари 1938 года R "Царствование" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 20 франга ари 1938 года R "Царствование" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 11000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
7562 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
6057 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - October 6, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" (Пробные) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1938 "Царствование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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