Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 20 франга ари 1938 года R "Царствование". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 11000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Palombo (2)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
6057 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франга ари 1938 "Царствование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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