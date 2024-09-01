Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 франга ари 1938 года R "Свадьба" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 32300 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Baldwin's (3)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Chaponnière (1)
- Creusy Numismatique (1)
- Felzmann (1)
- Frühwald (2)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (18)
- Hess Divo (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (2)
- Künker (17)
- London Coins (2)
- MDC Monaco (4)
- Nihon (1)
- Nomisma (12)
- Nomisma Aste (2)
- Numismatica Ferrarese (2)
- Numismatica Genevensis (2)
- Numismatica Ranieri (2)
- Palombo (2)
- Rauch (2)
- SINCONA (8)
- Sonntag (1)
- Spink (2)
- Stack's (5)
- Teutoburger (4)
- Tosunidis Coin House (1)
- UBS (7)
- V. GADOURY (4)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS65 ANA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 франга ари 1938 "Свадьба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск