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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 франга ари 1938 года R "Свадьба" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 20 франга ари 1938 года R "Свадьба" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 20 франга ари 1938 года R "Свадьба" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 32300 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS65 ANA
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma - August 31, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma - August 31, 2024
Продавец Nomisma
Дата 31 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma - September 1, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma - September 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1938 "Свадьба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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