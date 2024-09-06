Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 франга ари 1938 года R "Царствование" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
6792 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS67 PL NGc
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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