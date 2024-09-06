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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 франга ари 1938 года R "Царствование" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 20 франга ари 1938 года R "Царствование" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 20 франга ари 1938 года R "Царствование" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1938 года "Царствование" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1175 проданному на аукционе MDC Monaco за 6500 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2169 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе ANTIUM AURUM - May 17, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
6792 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS67 PL NGc
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1938 R "Царствование" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1938 "Царствование" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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