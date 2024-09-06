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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 50 франга ари 1938 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 50 франга ари 1938 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 50 франга ари 1938 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,129 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 50 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 франга ари 1938 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 18000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Genevensis (2)
Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 5600 EUR
Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе New York Sale - January 8, 2014
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Албания 50 франга ари 1938 R (Пробные) на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность PF53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франга ари 1938 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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