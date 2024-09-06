Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 50 франга ари 1938 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,129 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 50 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 50 франга ари 1938 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 18000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 5600 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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