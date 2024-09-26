Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные монеты 50 франга ари Ахмета Зогу - Албания

type-coin
type-coin

50 франга ари 1938 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1938 R PROVA 0 8
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Ахмета Зогу Все албанские монеты албанские монеты номиналом 50 франга ари Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск