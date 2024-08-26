Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1938 года R "Свадьба" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1938
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Maison Palombo за 20200 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4306 $
Цена в валюте аукциона 660000 JPY
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?
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