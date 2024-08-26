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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1938 года R "Свадьба" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 100 франга ари 1938 года R "Свадьба" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1938 года R "Свадьба" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1938
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1938 года "Свадьба" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Maison Palombo за 20200 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
4306 $
Цена в валюте аукциона 660000 JPY
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
6482 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1938 R "Свадьба" на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1938 "Свадьба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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