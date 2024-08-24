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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1928 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1928 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1928 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,26 гр
  • Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1928
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1928 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
19800 $
Цена в валюте аукциона 19800 USD
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Auction World - October 19, 2019
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - December 6, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - December 6, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Leu - April 27, 2008
Продавец Leu
Дата 27 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность UNC
Цена
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Leu - October 20, 2003
Продавец Leu
Дата 20 октября 2003
Сохранность UNC
Цена
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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