Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1928 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,26 гр
- Чистого золота (0,9335 oz) 29,034 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1928
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1928 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
19800 $
Цена в валюте аукциона 19800 USD
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
19200 $
Цена в валюте аукциона 19200 USD
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 франга ари 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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