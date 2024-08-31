Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1926 года R. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Без звезд
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,614
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
5084 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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