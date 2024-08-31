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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1926 года R. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Без звезд

Аверс монеты - 100 франга ари 1926 года R Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1926 года R Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,614

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1926
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (5)
  • Via (1)
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
3476 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
5084 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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