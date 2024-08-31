100 франга ари 1926 года R. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 2395 проданному на аукционе Stack's Bowers за 17250 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность UNC (15) AU (17) XF (42) VF (3) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (4) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (4) DETAILS (3) Сервис NGC (20) GENI (1) PCGS (6)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

BAC (5)

Busso Peus (1)

GINZA (1)

Grün (1)

Heritage (7)

Hess Divo (1)

Künker (28)

MDC Monaco (7)

Monedalia.es (1)

Münzenonline (1)

Numismatica Genevensis (2)

Palombo (1)

Rauch (2)

SINCONA (3)

Spink (4)

Stack's (4)

Teutoburger (1)

UBS (5)

Via (1)