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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1926 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1926 R Без звезд
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
100 франга ари 1926 R Одна звезда
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
100 франга ари 1926 R Две звезды
Средняя цена 2800 $
Продажи
1 222
Аверс
Реверс
20 франга ари 1926 R
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 франга ари 1926 R Скандербег
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 153
Аверс
Реверс
20 франга ари 1926 R Скандербег Фасции
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 28

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1926 R Пробные PROVA. Без звезд
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
100 франга ари 1926 R Пробные PROVA. Одна звезда
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
100 франга ари 1926 R Пробные PROVA. Две звезды
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 франга ари 1926 R Пробные Скандербег PROVA
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 16
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