Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 франга ари 1926 года R (Албания, Ахмет Зогу)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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