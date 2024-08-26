Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 франга ари 1926 года R "Скандербег" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,900
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1926
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1926 года "Скандербег" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.
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Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Art-Rite
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS67 NGC
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Где продать?
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