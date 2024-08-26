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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 франга ари 1926 года R "Скандербег" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 20 франга ари 1926 года R "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 20 франга ари 1926 года R "Скандербег" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,900

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1926
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1926 года "Скандербег" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2141 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
2998 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе ANTIUM AURUM - May 17, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2024
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Numismatica Ranieri - November 5, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Art-Rite - March 16, 2023
Продавец Art-Rite
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1926 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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