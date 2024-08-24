Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA. Две звезды
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5826 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS GENI
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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