Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.

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