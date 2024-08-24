Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA. Две звезды

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1926 года R PROVA Две звезды - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1926 года R PROVA Две звезды - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1926
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Hess Divo (3)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Numismatica Genevensis (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • UBS (4)
  • VINCHON (1)
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе VINCHON - December 6, 2022
Продавец VINCHON
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
5458 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5826 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - December 6, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - December 6, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Ахмета Зогу Монеты Албании 1926 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 100 франга ари Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск