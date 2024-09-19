Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 20 франга ари 1926 года R "Скандербег". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1926
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1926 года "Скандербег" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 9000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
9533 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франга ари 1926 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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