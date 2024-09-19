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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 20 франга ари 1926 года R "Скандербег". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 20 франга ари 1926 года R "Скандербег" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 20 франга ари 1926 года R "Скандербег" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1926
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 20 франга ари 1926 года "Скандербег" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 9000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
7707 $
Цена в валюте аукциона 7400 EUR
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
9533 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Nomisma - November 7, 2018
Продавец Nomisma
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Stack's - August 10, 2016
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Stack's - August 10, 2016
Продавец Stack's
Дата 10 августа 2016
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе Nomisma - October 26, 2013
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" (Пробные) на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1926 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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