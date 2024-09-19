Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA. Без звезд
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 15000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (2)
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6884 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5411 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS62 CCG
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 12 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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