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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA. Без звезд

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1926 года R PROVA Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1926 года R PROVA Без звезд - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1926
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 15000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6884 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5411 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Ranieri - October 29, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность MS62 CCG
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность AU
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Bertolami - November 12, 2015
Продавец Bertolami
Дата 12 ноября 2015
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность AU
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Heritage - August 8, 2014
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Stack's - January 11, 2011
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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