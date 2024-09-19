Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Без звезд (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Без звезд. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 15000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

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