Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA. Одна звезда
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Nomisma Spa за 10500 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numismatica Genevensis (2)
- UBS (1)
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5682 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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