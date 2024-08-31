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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1926 года R. PROVA. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA. Одна звезда

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1926 года R PROVA Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1926 года R PROVA Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1926
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1926 года со знаком R. PROVA. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Nomisma Spa за 10500 EUR. Торги состоялись 18 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma (1)
  • Numismatica Genevensis (2)
  • UBS (1)
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5682 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R (Пробные) на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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