Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1926 года R. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Одна звезда
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,614
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 16000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность SP60 GENI
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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