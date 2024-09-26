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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1926 года R. Одна звезда (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Одна звезда

Аверс монеты - 100 франга ари 1926 года R Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1926 года R Одна звезда - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,614

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1926
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Одна звезда. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 16000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе VL Nummus - November 7, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность SP60 GENI
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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