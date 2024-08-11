100 франга ари 1926 года R. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность UNC (62) AU (49) XF (104) VF (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (13) MS62 (25) MS61 (12) MS60 (6) AU58 (16) AU55 (9) AU53 (1) DETAILS (10) Сервис NGC (70) PCGS (21) GENI (1)

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