Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1926 года R. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Две звезды
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 6,614
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1926
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (222) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
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Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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