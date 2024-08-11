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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1926 года R. Две звезды (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Две звезды

Аверс монеты - 100 франга ари 1926 года R Две звезды - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1926 года R Две звезды - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 6,614

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1926
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (222) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1926 года со знаком R. Две звезды. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2792 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2607 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе New York Sale - January 10, 2024
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - November 14, 2023
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Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Heritage - November 4, 2023
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Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность AU
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Албания 100 франга ари 1926 R на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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