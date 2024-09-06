Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 франга ари 1926 года R "Скандербег". Фасции (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: Фасции
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1926
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1926 года "Скандербег" со знаком R. Фасции. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 42000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
13919 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 франга ари 1926 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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