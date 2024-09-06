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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 франга ари 1926 года R "Скандербег". Фасции (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: Фасции

Аверс монеты - 20 франга ари 1926 года R "Скандербег" Фасции - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 20 франга ари 1926 года R "Скандербег" Фасции - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1926
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1926 года "Скандербег" со знаком R. Фасции. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 42000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
13919 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
14121 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Aurora Numismatica - September 29, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Auctiones - March 19, 2017
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Numismatica Genevensis - November 25, 2014
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 25 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Албания 20 франга ари 1926 R "Скандербег" на аукционе Spink - September 30, 2013
Продавец Spink
Дата 30 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1926 "Скандербег" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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