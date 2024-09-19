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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

200 леков 2001 года "Давид" (Албания, Современная Республика)

Аверс монеты - 200 леков 2001 года "Давид" - цена золотой монеты - Албания, Современная Республика Реверс монеты - 200 леков 2001 года "Давид" - цена золотой монеты - Албания, Современная Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,65 гр
  • Чистого золота (0,2214 oz) 6,885 гр
  • Диаметр 25,45 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Современная Республика
  • Номинал 200 леков
  • Год 2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 2001 года "Давид". Это золотая монета периода Современной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
Албания 200 леков 2001 "Давид" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Албания 200 леков 2001 "Давид" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Албания 200 леков 2001 "Давид" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Албания 200 леков 2001 "Давид" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Албания 200 леков 2001 "Давид" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Албания 200 леков 2001 "Давид" на аукционе Rauch - December 8, 2011
Продавец Rauch
Дата 8 декабря 2011
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 леков 2001 "Давид" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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