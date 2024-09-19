Албания Период: 1925-2022 1925-2022
200 леков 2001 года "Давид" (Албания, Современная Республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,65 гр
- Чистого золота (0,2214 oz) 6,885 гр
- Диаметр 25,45 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Албания
- Период Современная Республика
- Номинал 200 леков
- Год 2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 2001 года "Давид". Это золотая монета периода Современной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
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- SINCONA (2)
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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