Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1928 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1928
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1928 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30072 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aurora Numismatica (1)
- Busso Peus (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (4)
- Künker (4)
- Leu (6)
- Numismatica Genevensis (3)
- Numismatica Ranieri (1)
- Palombo (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
21000 $
Цена в валюте аукциона 21000 USD
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 100 франга ари 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск