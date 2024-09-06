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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1928 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1928 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1928 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1928
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1928 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30072 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Auction World (1)
  • Aurora Numismatica (1)
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  • Numismatica Genevensis (3)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
21000 $
Цена в валюте аукциона 21000 USD
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Aurora Numismatica - May 22, 2023
Продавец Aurora Numismatica
Дата 22 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Ranieri - November 9, 2019
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 ноября 2019
Сохранность UNC
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Auction World - October 19, 2019
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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