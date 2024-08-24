Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1929 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1929
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1929 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 17000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
14846 $
Цена в валюте аукциона 2200000 JPY
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 27 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 франга ари 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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