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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1929 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1929 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1929 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1929
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1929 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 17000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
14846 $
Цена в валюте аукциона 2200000 JPY
Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 15, 2023
Продавец Heritage
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Auction World - October 19, 2019
Продавец Auction World
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Nomisma - May 15, 2019
Продавец Nomisma
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Nomisma - October 26, 2013
Продавец Nomisma
Дата 26 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Nomisma - October 27, 2012
Продавец Nomisma
Дата 27 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Goldberg - February 2, 2011
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Goldberg - February 12, 2008
Продавец Goldberg
Дата 12 февраля 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1929 R (Пробные) на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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