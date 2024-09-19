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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1929 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1929 R Пробные PROVA
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 24
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