Албания Период: 1925-2022 1925-2022
200 леков 2012 года "Мать Тереза" (Албания, Современная Республика)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 25,45 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Албания
- Период Современная Республика
- Номинал 200 леков
- Год 2012
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 2012 года "Мать Тереза". Это золотая монета периода Современной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- SINCONA (1)
Где продать?
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