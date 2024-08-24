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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

200 леков 2012 года "Мать Тереза" (Албания, Современная Республика)

Аверс монеты - 200 леков 2012 года "Мать Тереза" - цена золотой монеты - Албания, Современная Республика Реверс монеты - 200 леков 2012 года "Мать Тереза" - цена золотой монеты - Албания, Современная Республика

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 25,45 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Албания
  • Период Современная Республика
  • Номинал 200 леков
  • Год 2012
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 200 леков 2012 года "Мать Тереза". Это золотая монета периода Современной Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе SINCONA AG за 1300 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Албания 200 леков 2012 "Мать Тереза" на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 леков 2012 "Мать Тереза" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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