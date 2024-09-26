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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 2012 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
200 леков 2012 Независимость
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
200 леков 2012 Мать Тереза
Средняя цена
Продажи
0 1
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