Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

20 франга ари 1937 года R "Независимость" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 20 франга ари 1937 года R "Независимость" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 20 франга ари 1937 года R "Независимость" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 20 франга ари
  • Год 1937
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1937 года "Независимость" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 9000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's (2)
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (15)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • JMPG (1)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (1)
  • Künker (14)
  • Nomisma (8)
  • Nomisma Aste (2)
  • Numismatica Genevensis (4)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Numismatica Ranieri (2)
  • Palombo (1)
  • Rauch (3)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (7)
  • Soler y Llach (3)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (2)
  • Spink (2)
  • Stack's (7)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (5)
  • V. GADOURY (2)
  • VL Nummus (5)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Nomisma Aste - November 12, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Албания 20 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - August 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 франга ари 1937 "Независимость" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Ахмета Зогу Монеты Албании 1937 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 20 франга ари Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск