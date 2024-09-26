Албания Период: 1925-2022 1925-2022
20 франга ари 1937 года R "Независимость" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,500
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 20 франга ари
- Год 1937
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 20 франга ари 1937 года "Независимость" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 9000 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 20 франга ари 1937 "Независимость" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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