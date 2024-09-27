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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Монеты Албании 1937 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1937 R Независимость
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
20 франга ари 1937 R Независимость
Средняя цена 2200 $
Продажи
1 105

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 франга ари 1937 R Пробные Независимость PROVA
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 10
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