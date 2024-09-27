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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1937 года R "Независимость". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1937 года R "Независимость" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1937 года R "Независимость" PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1937
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1937 года "Независимость" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 13000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Künker (2)
  • Numismatica Genevensis (3)
  • UBS (1)
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF60 NGC
Цена
9853 $
Цена в валюте аукциона 1460000 JPY
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
13770 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Heritage - August 8, 2014
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" (Пробные) на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1937 "Независимость" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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