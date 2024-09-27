Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1937 года R "Независимость". PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1937
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1937 года "Независимость" со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 13000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF60 NGC
Цена
9853 $
Цена в валюте аукциона 1460000 JPY
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
13770 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?
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