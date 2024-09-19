Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Албания Период: 1925-2022 1925-2022

100 франга ари 1937 года R "Независимость" (Албания, Ахмет Зогу)

Аверс монеты - 100 франга ари 1937 года R "Независимость" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - 100 франга ари 1937 года R "Независимость" - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2581 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1937
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1937 года "Независимость" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Maison Palombo за 9800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's (1)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (20)
  • Katz (1)
  • Künker (12)
  • Leu (1)
  • MDC Monaco (4)
  • Nomisma (5)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Numismatica Genevensis (2)
  • Palombo (3)
  • Rauch (3)
  • SINCONA (2)
  • Spink (3)
  • Stack's (3)
  • UBS (6)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5924 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3259 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Varesi - May 10, 2022
Продавец Varesi
Дата 10 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Албания 100 франга ари 1937 R "Независимость" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1937 "Независимость" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Албании Каталог монет Ахмета Зогу Монеты Албании 1937 года Все албанские монеты албанские золотые монеты албанские монеты номиналом 100 франга ари Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск