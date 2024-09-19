Албания Период: 1925-2022 1925-2022
100 франга ари 1937 года R "Независимость" (Албания, Ахмет Зогу)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2581 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1937
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты 100 франга ари 1937 года "Независимость" со знаком R. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Maison Palombo за 9800 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Varesi (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
5924 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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