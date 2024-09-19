Албания Период: 1925-2022 1925-2022
Пробные 100 франга ари 1928 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)
Разновидность: PROVA
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,2580 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Албания
- Период Ахмет Зогу
- Номинал 100 франга ари
- Год 1928
- Правитель Зогу I (Король Албании)
- Монетный двор Рим
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1928 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30071 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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