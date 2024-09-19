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Албания Период: 1925-2022 1925-2022

Пробные 100 франга ари 1928 года R. PROVA (Албания, Ахмет Зогу)

Разновидность: PROVA

Аверс монеты - Пробные 100 франга ари 1928 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу Реверс монеты - Пробные 100 франга ари 1928 года R PROVA - цена золотой монеты - Албания, Ахмет Зогу

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,2580 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0322 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Албания
  • Период Ахмет Зогу
  • Номинал 100 франга ари
  • Год 1928
  • Правитель Зогу I (Король Албании)
  • Монетный двор Рим
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость албанской монеты Пробные 100 франга ари 1928 года со знаком R. PROVA. Это золотая монета периода Ахмета Зогу. Рекорд цены принадлежит лоту 30071 проданному на аукционе Heritage Auctions за 26400 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
18366 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS61 NGC
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2013
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Албания 100 франга ари 1928 R (Пробные) на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 франга ари 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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