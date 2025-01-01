Katalog monet Wspólnoti (1649-1660)

Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Srebro$1,400-013
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1658
Złoto$6,500-020
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1653
Złoto$40,000-04
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1658
Złoto$5,700-061
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1653
Srebro$490-1194
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1653
Złoto$25,000-012
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1650
Złoto$9,800-024
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1649
Srebro$550-058
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1652
Srebro$1,400-038
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1652
Srebro$210-0162
Wielka Brytania, Wspólnota
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Złoto$16,000-012
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1656
Srebro$1,300-2154
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1653
Srebro$1,500-039
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1649
Srebro$230-069
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 pensa 1649-1660
Złoto$8,600-03
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1649
Złoto--00
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1657
Srebro$11,000-07
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1651
Srebro$2,900-015
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1660
Srebro$6,200-0108
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1656
Srebro$2,100$18,000034
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1651
Srebro$650-042
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1649
Srebro$370-2107
Wielka Brytania, Wspólnota
1 pens bez daty (1649-1660)
Złoto--00
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1657
Złoto$9,500-022
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1650
Srebro$3,500-2186
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1653
Złoto$7,300-08
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1650
Srebro$20,000-05
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1649
Srebro$2,000-033
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1658
Srebro$670-042
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1656
Złoto--00
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1655
Srebro$4,100-017
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1654
Srebro$1,500-028
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1660
Srebro$500-024
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1653
Złoto$8,500-012
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1649
Srebro$1,100-0158
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1651
Srebro$1,600-071
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1656
Złoto$11,000-053
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1651
Srebro$1,900-151
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1651
Srebro$640-013
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1655
Srebro$7,000-042
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1652
Złoto--00
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1655
Złoto$18,000-01
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1660
Złoto$24,000-01
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1656
Srebro$2,200-04
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1657
Złoto$12,000-022
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1651
Srebro$690-044
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1654
Złoto$11,000-09
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1652
Złoto$12,000-015
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1654
Złoto$9,100-014
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1651
Srebro$1,900-016
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1660
