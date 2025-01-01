flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Katalog monet Wspólnoti (1649-1660)

Łączna liczba dodanych monet: 74

Okres Wspólnoti
Katalog monetWspólnota1649-1660
coinZłoto
coinSrebro
Rok monety

Ceny i opis monet Wspólnoti

ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1658
Srebro$1,400-013Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1653
Złoto$6,500-020Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1658
Złoto$40,000-04Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1653
Złoto$5,700-061Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1653
Srebro$490-1194Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1650
Złoto$25,000-012Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1649
Złoto$9,800-024Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1652
Srebro$550-058Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1652
Srebro$1,400-038Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Srebro$210-0162Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1656
Złoto$16,000-012Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1653
Srebro$1,300-2154Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1649
Srebro$1,500-039Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 pensa 1649-1660
Srebro$230-069Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1649
Złoto$8,600-03Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1657
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1651
Srebro$11,000-07Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1660
Srebro$2,900-015Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1656
Srebro$6,200-0108Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1651
Srebro$2,100$18,000034Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1649
Srebro$650-042Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 pens bez daty (1649-1660)
Srebro$370-2107Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1657
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1650
Złoto$9,500-022Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1653
Srebro$3,500-2186Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1650
Złoto$7,300-08Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1649
Srebro$20,000-05Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1658
Srebro$2,000-033Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1656
Srebro$670-042Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1655
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1654
Srebro$4,100-017Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1660
Srebro$1,500-028Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1653
Srebro$500-024Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1649
Złoto$8,500-012Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1651
Srebro$1,100-0158Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1656
Srebro$1,600-071Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1651
Złoto$11,000-053Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
6 pensow 1651
Srebro$1,900-151Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1655
Srebro$640-013Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1652
Srebro$7,000-042Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1655
Złoto--00Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1660
Złoto$18,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1656
Złoto$24,000-01Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1657
Srebro$2,200-04Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Podwójna korona 1651
Złoto$12,000-022Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1/2 korony 1654
Srebro$690-044Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1652
Złoto$11,000-09Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
Unite 1654
Złoto$12,000-015Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 korona 1651
Złoto$9,100-014Coin photoCoin photo
Wielka Brytania, Wspólnota
1 szeląg 1660
Srebro$1,900-016
