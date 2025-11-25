flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1653 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1653 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1653 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: St James’s Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1653 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (61)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1653 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 48 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 23 000 USD. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanVF35 NGC
Cena
5013 $
Cena w walucie aukcji 755000 JPY
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Künker - 7 października 2025
SprzedawcaKünker
Data7 października 2025
StanXF
Cena
11124 $
Cena w walucie aukcji 9500 EUR
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji HARMERS - 29 września 2025
SprzedawcaHARMERS
Data29 września 2025
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji St James’s - 24 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data24 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Auction World - 20 października 2024
SprzedawcaAuction World
Data20 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanXF45 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji New York Sale - 11 stycznia 2023
SprzedawcaNew York Sale
Data11 stycznia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji NOONANS - 24 maja 2022
SprzedawcaNOONANS
Data24 maja 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data16 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1653 na aukcji Auction World - 18 października 2020
SprzedawcaAuction World
Data18 października 2020
StanVF25 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta unite 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1653 Wspólnoti wynosi 5700 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1653?

Aby sprzedać unite 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

