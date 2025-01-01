flag
Monety Wielkiej Brytanii 1653 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Unite 1653
Średnia cena5700 $
Sprzedaży
061
Awers
Rewers
Podwójna korona 1653
Średnia cena7600 $
Sprzedaży
020
Awers
Rewers
1 korona 1653
Średnia cena6500 $
Sprzedaży
020

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona 1653
Średnia cena3500 $
Sprzedaży
2186
Awers
Rewers
1/2 korony 1653
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
2154
Awers
Rewers
1 szeląg 1653
Średnia cena490 $
Sprzedaży
1194
Awers
Rewers
6 pensow 1653
Średnia cena500 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069
Kategoria
Rok
