Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,92 g
  • Średnica18 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał2 pensy (1/2 Groat)
  • Rokbez daty (1649-1660)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (162)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1141 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 1400 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanXF
Cena
658 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 21 października 2025
SprzedawcaNOONANS
Data21 października 2025
StanF
Cena
87 $
Cena w walucie aukcji 65 GBP
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 16 marca 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanAU
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanXF40 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660) z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660) Wspólnoti wynosi 210 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1649-1660)?

Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

