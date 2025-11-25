2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga0,92 g
- Średnica18 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał2 pensy (1/2 Groat)
- Rokbez daty (1649-1660)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660) . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1141 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 1400 USD. Licytacja odbyła się 12 stycznia 2022.
Ile kosztuje srebrna moneta 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660) z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660) Wspólnoti wynosi 210 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 2 pensy (1/2 groat) z datą bez daty (1649-1660)?
Aby sprzedać 2 pensy (1/2 groat) bez daty (1649-1660), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.