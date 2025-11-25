flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona 1653 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Podwójna korona 1653 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Podwójna korona 1653 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,55 g
  • Czystego złota (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałPodwójna korona
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona 1653 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona 1653 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32202 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 800 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji New York Sale - 16 stycznia 2025
SprzedawcaNew York Sale
Data16 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
7250 $
Cena w walucie aukcji 7250 USD
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
4291 $
Cena w walucie aukcji 3400 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data16 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 14 grudnia 2020
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 14 grudnia 2020
SprzedawcaSpink
Data14 grudnia 2020
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2019
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Baldwin's of St. James's - 7 czerwca 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data7 czerwca 2018
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 28 kwietnia 2017
SprzedawcaSpink
Data28 kwietnia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 6 października 2011
SprzedawcaSpink
Data6 października 2011
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2008
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 7 stycznia 2008
SprzedawcaHeritage
Data7 stycznia 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanXF
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1653 na aukcji Spink - 5 maja 2005
SprzedawcaSpink
Data5 maja 2005
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona 1653 Wspólnoti wynosi 7600 USD. Moneta zawiera 4,1723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 560,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą 1653?

Aby sprzedać podwójna korona 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

