flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Złote monety Podwójna korona Wspólnoti - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

Podwójna korona 1649-1660

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
16490316500816510221652031653020165401165500165601165700166000
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale Podwójna koronaAukcje numizmatyczne