Podwójna korona 1650 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga4,55 g
- Czystego złota (0,1341 oz) 4,1723 g
- Średnica27 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- NominałPodwójna korona
- Rok1650
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona 1650 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 119 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 17 000 CHF. Licytacja odbyła się 16 maja 2022.
Ile kosztuje złota moneta podwójna korona 1650 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona 1650 Wspólnoti wynosi 7300 USD. Moneta zawiera 4,1723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 560,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona 1650?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona 1650 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać podwójna korona z datą 1650?
Aby sprzedać podwójna korona 1650, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.