Podwójna korona 1650 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Podwójna korona 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Podwójna korona 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,55 g
  • Czystego złota (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałPodwójna korona
  • Rok1650
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona 1650 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 119 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 17 000 CHF. Licytacja odbyła się 16 maja 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
1 $
Cena w walucie aukcji 1 USD
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
6959 $
Cena w walucie aukcji 5500 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1650 na aukcji Leu - 26 października 2004
SprzedawcaLeu
Data26 października 2004
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona 1650 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona 1650 Wspólnoti wynosi 7300 USD. Moneta zawiera 4,1723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 560,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona 1650?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona 1650 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą 1650?

Aby sprzedać podwójna korona 1650, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

