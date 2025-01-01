flag
Monety Wielkiej Brytanii 1650 roku

Złote monety

Unite 1650
Średnia cena25000 $
Podwójna korona 1650
Średnia cena7300 $
1 korona 1650
Średnia cena9500 $
Srebrne monety

2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
