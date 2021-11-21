flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1650 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1650
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:9500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1650 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 620 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 22 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
11100 $
Cena w walucie aukcji 11100 USD
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
11100 $
Cena w walucie aukcji 11100 USD
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Künker - 17 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Künker - 26 stycznia 2022
SprzedawcaKünker
Data26 stycznia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Spink - 25 marca 2015
SprzedawcaSpink
Data25 marca 2015
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 10 września 2014
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Spink - 26 marca 2014
SprzedawcaSpink
Data26 marca 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1650 na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1650 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1650 Wspólnoti wynosi 9500 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1650?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1650 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1650?

Aby sprzedać 1 korona 1650, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
