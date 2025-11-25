flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1650 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1650
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1650 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1650 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30090 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 55 200 USD. Licytacja odbyła się 28 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 listopada 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 listopada 2022
StanAU58 NGC
Cena
9790 $
Cena w walucie aukcji 8500 GBP
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanMS62 NGC
Cena
17034 $
Cena w walucie aukcji 17000 CHF
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Heritage - 29 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data29 października 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Heritage - 29 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data29 października 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2018
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Goldberg - 2 czerwca 2010
SprzedawcaGoldberg
Data2 czerwca 2010
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 maja 2010
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 maja 2010
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1650 na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanAU58 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta unite 1650 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1650 Wspólnoti wynosi 25000 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1650?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1650 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1650?

Aby sprzedać unite 1650, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
