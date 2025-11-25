flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1649-1660) (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 pens bez daty (1649-1660) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 pens bez daty (1649-1660) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,48 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1649-1660)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:370 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1649-1660) - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (105)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1649-1660) . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 12208 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 2600 USD. Licytacja odbyła się 13 marca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
158 $
Cena w walucie aukcji 120 GBP
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
184 $
Cena w walucie aukcji 140 GBP
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data23 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 2 września 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 26 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 26 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 czerwca 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji CNG - 4 czerwca 2025
SprzedawcaCNG
Data4 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Spink - 2 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data2 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 listopada 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data19 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1649-1660) na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1649-1660) z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1649-1660) Wspólnoti wynosi 370 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1649-1660)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1649-1660) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1649-1660)?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1649-1660), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
