flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 pensa 1649-1660 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 pensa 1649-1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 pensa 1649-1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,24 g
  • Średnica10,5 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 pensa
  • Rok1649-1660
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pensa 1649-1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (69)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 pensa 1649-1660 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32681 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 990 USD. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU55 PCGS
Cena
200 $
Cena w walucie aukcji 200 USD
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
116 $
Cena w walucie aukcji 85 GBP
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 2 września 2025
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stephen Album - 26 stycznia 2025
SprzedawcaStephen Album
Data26 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji CNG - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCNG
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 12 września 2024
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Heritage - 20 lipca 2023
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Heritage - 20 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 lipca 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Heritage - 19 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 lipca 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji CNG - 14 czerwca 2023
SprzedawcaCNG
Data14 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji CNG - 14 czerwca 2023
SprzedawcaCNG
Data14 czerwca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji Davissons Ltd. - 17 maja 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 pensa 1649-1660 na aukcji NOONANS - 9 marca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data9 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa 1649-1660 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa 1649-1660 Wspólnoti wynosi 230 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa 1649-1660?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa 1649-1660 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pensa z datą 1649-1660?

Aby sprzedać 1/2 pensa 1649-1660, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1649 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 pensaAukcje numizmatyczne