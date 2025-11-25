1/2 pensa 1649-1660 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga0,24 g
- Średnica10,5 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał1/2 pensa
- Rok1649-1660
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 pensa 1649-1660 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32681 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 990 USD. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2021.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa 1649-1660 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa 1649-1660 Wspólnoti wynosi 230 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa 1649-1660?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa 1649-1660 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 pensa z datą 1649-1660?
Aby sprzedać 1/2 pensa 1649-1660, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.