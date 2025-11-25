flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona 1651 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Podwójna korona 1651 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Podwójna korona 1651 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,55 g
  • Czystego złota (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałPodwójna korona
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:12000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona 1651 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona 1651 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 26 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
20703 $
Cena w walucie aukcji 17000 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
8348 $
Cena w walucie aukcji 7500 CHF
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data16 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 2 czerwca 2020
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 2 czerwca 2020
SprzedawcaSpink
Data2 czerwca 2020
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Roma Numismatics - 27 marca 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data27 marca 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 4 kwietnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data4 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 25 marca 2015
SprzedawcaSpink
Data25 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Baldwin's of St. James's - 1 października 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data1 października 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 1 maja 2012
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 września 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 września 2011
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Goldberg - 16 września 2008
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Goldberg - 16 września 2008
SprzedawcaGoldberg
Data16 września 2008
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 12 stycznia 2004
Wielka Brytania Podwójna korona 1651 na aukcji Heritage - 12 stycznia 2004
SprzedawcaHeritage
Data12 stycznia 2004
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona 1651 Wspólnoti wynosi 12000 USD. Moneta zawiera 4,1723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 560,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą 1651?

Aby sprzedać podwójna korona 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

