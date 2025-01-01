flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1651 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Unite 1651
Średnia cena11000 $
Sprzedaży
053
Awers
Rewers
Podwójna korona 1651
Średnia cena12000 $
Sprzedaży
022
Awers
Rewers
1 korona 1651
Średnia cena9100 $
Sprzedaży
014

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona 1651
Średnia cena11000 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
1/2 korony 1651
Średnia cena2100 $
Sprzedaży
034
Awers
Rewers
1 szeląg 1651
Średnia cena1100 $
Sprzedaży
0158
Awers
Rewers
6 pensow 1651
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
151
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069
