flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1651 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1651 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1297 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 4750 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanVF
Cena
565 $
Cena w walucie aukcji 420 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji NOONANS - 18 lutego 2025
SprzedawcaNOONANS
Data18 lutego 2025
StanVF
Cena
580 $
Cena w walucie aukcji 460 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Tennants Auctioneers - 22 listopada 2023
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data22 listopada 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Davissons Ltd. - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data31 sierpnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Coin Cabinet - 31 maja 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Spink - 18 listopada 2021
SprzedawcaSpink
Data18 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 27 listopada 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data27 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji DNW - 3 listopada 2020
SprzedawcaDNW
Data3 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 kwietnia 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow 1651 na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1651 Wspólnoti wynosi 1900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1651?

Aby sprzedać 6 pensow 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1651 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne