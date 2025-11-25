flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1651 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1651 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1651 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:11000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1651 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (53)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1651 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 157 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 42 000 GBP. Licytacja odbyła się 20 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanXF
Cena
9737 $
Cena w walucie aukcji 7250 GBP
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Künker - 29 stycznia 2025
SprzedawcaKünker
Data29 stycznia 2025
StanXF
Cena
6257 $
Cena w walucie aukcji 6000 EUR
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 9 października 2024
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 9 października 2024
SprzedawcaSpink
Data9 października 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji NOONANS - 9 marca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data9 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 8 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data8 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji SINCONA - 19 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data19 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 września 2021
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 29 marca 2021
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 15 września 2020
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 15 września 2020
SprzedawcaSpink
Data15 września 2020
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1651 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1651 Wspólnoti wynosi 11000 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1651?

Aby sprzedać unite 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1651 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne