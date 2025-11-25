flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1651 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Stanley Gibbons Baldwin's

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (158)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1651 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 39 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 15 000 USD. Licytacja odbyła się 9 października 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanXF
Cena
2104 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
1118 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji CNG - 23 września 2025
SprzedawcaCNG
Data23 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji NOONANS - 11 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data11 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji NOONANS - 18 lutego 2025
SprzedawcaNOONANS
Data18 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Spink - 19 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanUNC
Cena
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1651 na aukcji CNG - 5 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data5 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1651 Wspólnoti wynosi 1100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1651?

Aby sprzedać 1 szeląg 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

