flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1 szeląg Wspólnoti - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

1 szeląg 1649-1660

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
164903916510158165231441653119416540791655013165607116570416580331659001660016
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne