Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1658 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1658
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (33)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1658 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1296 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 12 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanF
Cena
1052 $
Cena w walucie aukcji 800 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
3000 $
Cena w walucie aukcji 3000 USD
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Bruun Rasmussen - 9 lipca 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data9 lipca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Bruun Rasmussen - 11 czerwca 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data11 czerwca 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Bruun Rasmussen - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data25 kwietnia 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Heritage - 3 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data3 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Heritage - 3 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data3 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji DNW - 29 stycznia 2020
SprzedawcaDNW
Data29 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Morton & Eden - 28 listopada 2019
SprzedawcaMorton & Eden
Data28 listopada 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji London Coins - 3 grudnia 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2018
StanVG
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Bruun Rasmussen - 6 listopada 2018
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data6 listopada 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1658 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1658 Wspólnoti wynosi 2000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1658?

Aby sprzedać 1 szeląg 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

