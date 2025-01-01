Katalog
Wielka Brytania
Okres:
1625-1952
1625-1952
Karl I
1625-1649
Wspólnota
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karol II
1660-1685
Jakub II
1685-1688
Wilhelm III i Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anna
1702-1714
Jerzy I
1714-1727
Jerzy II
1727-1760
Jerzy III
1760-1820
Jerzy IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
Jerzy VI
1936-1952
Główna
Katalog
Wielka Brytania
1658
Monety Wielkiej Brytanii 1658 roku
Złote monety
Unite 1658
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
1 korona 1658
Średnia cena
40000 $
Sprzedaży
0
4
Srebrne monety (Wspólnota)
1/2 korony 1658
Średnia cena
2500 $
Sprzedaży
0
9
1 szeląg 1658
Średnia cena
2000 $
Sprzedaży
0
33
6 pensow 1658
Średnia cena
1400 $
Sprzedaży
0
13
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
162
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
2
107
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
69
Srebrne monety (Oliver Cromwell)
1 korona 1658
1658/7
Średnia cena
6200 $
Sprzedaży
3
365
1 korona 1658
Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone
Średnia cena
10000 $
Sprzedaży
0
6
1 korona 1658
Kopia Tannera. 1658
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
6
1/2 korony 1658
Średnia cena
3800 $
Sprzedaży
3
292
1 szeląg 1658
HIB &c PRO
Średnia cena
2800 $
Sprzedaży
3
302
1 szeląg 1658
Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone
Średnia cena
31000 $
Sprzedaży
0
2
6 pensow 1658
HIB &c PRO
Średnia cena
19000 $
Sprzedaży
0
2
6 pensow 1658
Holenderska kopia. HIB . PRO
Średnia cena
6200 $
Sprzedaży
0
24
Monety miedziane
1 farthing bez daty (1657-1658) Próba
Tarcza
Średnia cena
12000 $
Sprzedaży
0
15
1 farthing bez daty (1657-1658) Próba
Trzy filary
Średnia cena
26000 $
Sprzedaży
0
1
