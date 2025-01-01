flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1658 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Unite 1658
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
1 korona 1658
Średnia cena40000 $
Sprzedaży
04

Srebrne monety (Wspólnota)

Awers
Rewers
1/2 korony 1658
Średnia cena2500 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
1 szeląg 1658
Średnia cena2000 $
Sprzedaży
033
Awers
Rewers
6 pensow 1658
Średnia cena1400 $
Sprzedaży
013
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069

Srebrne monety (Oliver Cromwell)

Awers
Rewers
1 korona 16581658/7
Średnia cena6200 $
Sprzedaży
3365
Awers
Rewers
1 korona 1658Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone
Średnia cena10000 $
Sprzedaży
06
Awers
Rewers
1 korona 1658Kopia Tannera. 1658
Średnia cena12000 $
Sprzedaży
06
Awers
Rewers
1/2 korony 1658
Średnia cena3800 $
Sprzedaży
3292
Awers
Rewers
1 szeląg 1658HIB &c PRO
Średnia cena2800 $
Sprzedaży
3302
Awers
Rewers
1 szeląg 1658Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone
Średnia cena31000 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
6 pensow 1658HIB &c PRO
Średnia cena19000 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
6 pensow 1658Holenderska kopia. HIB . PRO
Średnia cena6200 $
Sprzedaży
024

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1657-1658) PróbaTarcza
Średnia cena12000 $
Sprzedaży
015
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1657-1658) PróbaTrzy filary
Średnia cena26000 $
Sprzedaży
01
