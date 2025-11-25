Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Unite 1658 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9,1 g
- Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
- Średnica34 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- NominałUnite
- Rok1658
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Gdzie sprzedać unite z datą 1658?
Aby sprzedać unite 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
